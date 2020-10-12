В Кемеровской области 76-летняя женщина смертельно травмирована электропоездом

В дежурную часть Новокузнецкого линейного отдела МВД России поступило сообщение о травмировании женщины электропоездом на 112 километре пикет № 1 перегона станций Блокпост 107 км - Карлык. Прибывшие на место происшествия сотрудники транспортной полиции установили, что 76-летняя жительница города Новокузнецк шла вдоль железнодорожных путей, на подаваемые машинистом сигналы не реагировала. Машинист электропоезда применил экстренное торможение, но предотвратить наезд не удалось. Пенсионерка была смертельно травмирована.

Транспортная полиция предупреждает: переход железнодорожных путей в неположенном месте может привести не только к сбою в работе поездов, но и к тяжелому увечью или гибели самого пешехода. Безопасным расстоянием для движения вдоль железнодорожного пути считается пять и более метров до ближайшего рельса. Категорически запрещено стоять в междупутье при прохождении встречных поездов!