По поступившему в Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу заявке от хозяйствующего субъекта в рамках федерального государственного контроля (надзора) в области семеноводства 21 февраля 2023 года проведен профилактический визит в отношении ООО «Мариинский элеватор», осуществляющий свою деятельность в г. Мариинске Кемеровской области-Кузбасса.

Профилактический визит проведен в форме профилактической беседы по месту осуществления деятельности юридического лица ООО «Мариинский элеватор», в ходе которого контролируемое лицо проинформировано об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности и принадлежащим ему объектам контроля.

Госинспектором Управления Россельхознадзора дополнительно проведено консультирование хозяйствующего субъекта по вопросам: ввоза, вывоза и перемещения по территории Российской Федерации семян сельскохозяйственных растений, в том числе генетическая программа которых изменена с использованием методов генной инженерии и которые могут содержать генно-инженерный материал, внесение которого не может являться результатом природных (естественных) процессов; по требованиям, предъявляемым транспортировке и реализации семян сельскохозяйственных растений.