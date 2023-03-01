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В Кемеровской области-Кузбасса в отношении ООО «Мариинский элеватор» проведен профилактический визит в области семеноводства.

По поступившему в Управление Россельхознадзора по  Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу заявке от хозяйствующего субъекта в рамках федерального государственного  контроля (надзора) в области семеноводства  21 февраля 2023 года проведен профилактический визит в отношении ООО «Мариинский элеватор», осуществляющий свою деятельность в г. Мариинске Кемеровской области-Кузбасса.

Профилактический визит проведен в форме профилактической беседы по месту осуществления деятельности юридического лица ООО «Мариинский элеватор», в ходе которого контролируемое лицо проинформировано об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности и принадлежащим ему объектам контроля.

Госинспектором Управления Россельхознадзора дополнительно проведено консультирование хозяйствующего субъекта по вопросам: ввоза, вывоза и перемещения по территории Российской Федерации семян сельскохозяйственных растений, в том числе генетическая программа которых изменена с использованием методов генной инженерии и которые могут содержать генно-инженерный материал, внесение которого не может являться результатом природных (естественных) процессов; по требованиям, предъявляемым  транспортировке и реализации семян сельскохозяйственных растений.

Общество
kuzbassnews.ru
01/03/2023
Общество
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