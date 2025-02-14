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В Кемеровской области – Кузбассе инспекторы Россельхознадзора досмотрели более 3 тыс. т животноводческой продукции при внутрироссийских железнодорожных перевозках

В январе 2025 года при внутрироссийских перевозках специалисты Россельхознадзора в Кемеровской области — Кузбассе проконтролировали перемещение 3 339 т подконтрольной госветнадзору продукции.

Так, из Алтайского края, Амурской, Иркутской, Калининградской и Курской областей в Кемеровскую область — Кузбасс были ввезены шрот подсолнечный и шрот соевый в объеме 3 318 т.

Из Приморского края в регион ввезена 21 т рыбы и рыбопродукции, в том числе 15 т свежемороженых креветок Ваннамей, 4,7 т замороженных бланшированных креветок Ваннамей и 1,7 т форели мороженой.

Специалисты Россельхознадзора подтвердили соблюдение условий регионализации и отсутствие нарушений правил перевозок грузов железнодорожным транспортом и требований ветеринарного законодательства.

Общество
kuzbassnews.ru
14/02/2025
Общество
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