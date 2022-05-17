В Кемеровской области-Кузбассе предприниматель в течение шести лет не осуществлял гашение ветеринарных сопроводительных документов в ФГИС «Меркурий»

В конце апреля 2022 года мониторинговой группой Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу в ходе анализа данных в системе ФГИС «Меркурий» выявлены нарушения правил при организации работы по оформлению электронных ветеринарных сопроводительных документов (эВСД).

Выяснилось, что индивидуальный предприниматель города Анжеро-Судженска, Кемеровской области-Кузбасса, занимающийся реализацией готовой мясной и молочной продукции, не производил гашение ветеринарных сопроводительных документов в течение шести лет. По результатам проведенного анализа системы «Меркурий» установлено, что ИП Валеевой Л.Г. с июня 2016 года по апрель 2022 года в ФГИС «Меркурий» не погашено 7270 эВСД.

За нарушение ветеринарных правил Управлением Россельхознадзора в ГИС «Ветис паспорт» индивидуальному предпринимателю выдано предупреждение, также с нарушителем проведена разъяснительная работа по алгоритму дальнейшей работы в системе ФГИС «Меркурий».

Управление Россельхознадзора в очередной раз разъясняет, что несвоевременное гашение входящих эВСД является нарушением при обороте товаров, подконтрольных ветеринарному надзору. Процедура гашения эВСД подтверждает поступление товара на конечный адрес перемещения, иначе продукция считается неучтенной и не прослеживается.

В соответствии с действующим ветеринарным законодательством РФ срок гашения эВСД в ФГИС «Меркурий» составляет один рабочий день после окончания доставки и приемки товарной партии продукции. Гашение ветеринарных сопроводительных документов могут проводить наделенные этим правом сотрудники организации (хозяйствующего субъекта) или уполномоченные представители сторонних организаций, специализирующихся на оказании таких услуг.