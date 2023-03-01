Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Кемеровской области-Кузбассе Управлением Россельхознадзора проведены очередные профилактические визиты в области обеспечения качества и безопасности зерна

Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области — Кузбассу в феврале текущего года проведены профилактические визиты в области обеспечения качества и безопасности зерна у сельхозтоваропроизводителей Мариинского муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса ИП Губиной С.М. и ИП главы К(Ф)Х Козленко С.И.

      В ходе каждого профилактического визита инспектор дал исчерпывающие сведения о соблюдении обязательных требований и ответил на вопросы, интересующие представителей сельхозтоваропроизводителей.

     Так же, проведено консультирование по вопросам работы в Федеральной государственной информационной системе прослеживаемости зерна и продуктов переработки зерна (ФГИС «Зерно») и порядка оформления товаросопроводительного документа СДИЗ.

      Напоминаем, что  при необходимости контролируемые лица могут сами подать заявку на проведение профилактического визита в Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области — Кузбассу лично или на адрес электронной почты: rosnadzor@rsn42.ru, oznkem@rsn42.ru

Общество
kuzbassnews.ru
01/03/2023
Общество
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2023
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus