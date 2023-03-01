В Кемеровской области-Кузбассе Управлением Россельхознадзора проведены очередные профилактические визиты в области обеспечения качества и безопасности зерна

Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области — Кузбассу в феврале текущего года проведены профилактические визиты в области обеспечения качества и безопасности зерна у сельхозтоваропроизводителей Мариинского муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса ИП Губиной С.М. и ИП главы К(Ф)Х Козленко С.И.

В ходе каждого профилактического визита инспектор дал исчерпывающие сведения о соблюдении обязательных требований и ответил на вопросы, интересующие представителей сельхозтоваропроизводителей.

Так же, проведено консультирование по вопросам работы в Федеральной государственной информационной системе прослеживаемости зерна и продуктов переработки зерна (ФГИС «Зерно») и порядка оформления товаросопроводительного документа СДИЗ.

Напоминаем, что при необходимости контролируемые лица могут сами подать заявку на проведение профилактического визита в Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области — Кузбассу лично или на адрес электронной почты: rosnadzor@rsn42.ru, oznkem@rsn42.ru