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В Кемеровской области ликвидировали несанкционированную свалку ТКО

В ходе проверки соблюдения требований земельного законодательства Российской Федерации в 2017 году должностными лицами отдела государственного земельного надзора, контроля качества и безопасности зерна Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу на площади 700 кв. м была выявлена несанкционированная свалка твёрдых коммунальных отходов (ТКО), расположенная по адресу: Кемеровская область, Кемеровский район, в границах МО «Щегловское сельское поселение». Главе администрации Щегловского сельского поселения было выдано предписание об устранении выявленных нарушений.

В результате проведения контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия (выездного обследования) в 2022 году установлено, что данная свалка ликвидирована. Ликвидация свалки позволила ввести нарушенные земли в сельскохозяйственный оборот, под выпас сельскохозяйственных животных.

Общество
kuzbassnews.ru
20/10/2022
Общество
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