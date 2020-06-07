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В Кемеровской области полицейские взяли штурмом квартиру наркоторговца

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков Главного управления МВД России по Кемеровской области выяснили, что на территории Белова и Прокопьевска неизвестный занимается распространением наркотического средства фентанил. В Белове оперативники регионального управления ФСБ России задержали наркозависимого гражданина, который приобрел запрещенное средство у драгдилера. В Прокопьевске полицейские задержали сбытчицу и изъяли у нее 65 граммов наркотика, имеющего в составе фентанил. Оба задержанных уже являются фигурантами уголовных дел. В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили поставщика наркотического средства. Им оказался 44-летний житель города Прокопьевска. 

Для задержания драгдилера оперативники управления по контролю за оборотом наркотиков при содействии сотрудников регионального управления ФСБ России и силовой поддержке спецназа «Гром» провели спецоперацию и штурмом взяли квартиру наркоторговца. При личном досмотре в карманах его одежды были изъяты деньги, которые он накануне получил от сделки по продаже партии наркотика. У покупателя и в квартире задержанного стражи порядка изъяли свертки с наркотическим средством фентанил общей массой 50 граммов. Также в жилище подозреваемого оперативники обнаружили семизарядный револьвер 1937 года выпуска с патронами.

Следователем Главного следственного управления ГУ МВД России по Кемеровской области в отношении подозреваемого возбуждено 5 уголовных дел: четыре - по признакам преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов», а также по признакам преступления, предусмотренного ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». В соответствии с санкциями статей, максимальное наказание составляет 20 лет лишения свободы. По ходатайству следователя фигурант заключен под стражу.

Происшествия
kuzbassnews.ru
07/06/2020
Происшествия
Новости Кузбасса

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