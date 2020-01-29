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В Кемеровской области росгвардейцы поддержали волонтерскую акцию

      В г. Топки личный состав филиала вневедомственной охраны Росгвардии поддержал всероссийскую волонтерскую акцию «Снежный десант», направленную на помощь одиноким пенсионерам, ветеранам, труженикам тыла и инвалидам.

    Накануне к бойцам обратился пенсионер Александр Михайлович Иванищев, который является инвалидом первой группы. В силу ограниченных возможностей он не может должным образом ухаживать за своим частным домом, территорию которого засыпало снегом.

    Узнав о проблеме топкинца, добровольцами выступили несколько экипажей Росгвардии. В свой выходной день они помогли Александру Михайловичу убрать снег с его дворовой территории.

     Пенсионер поблагодарил росгвардейцев за отзывчивость и неравнодушие.

Общество
Топки
kuzbassnews.ru
29/01/2020
Общество
Топки
Новости Кузбасса

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