В Кемеровской области росгвардейцы поддержали волонтерскую акцию

В г. Топки личный состав филиала вневедомственной охраны Росгвардии поддержал всероссийскую волонтерскую акцию «Снежный десант», направленную на помощь одиноким пенсионерам, ветеранам, труженикам тыла и инвалидам.

Накануне к бойцам обратился пенсионер Александр Михайлович Иванищев, который является инвалидом первой группы. В силу ограниченных возможностей он не может должным образом ухаживать за своим частным домом, территорию которого засыпало снегом.

Узнав о проблеме топкинца, добровольцами выступили несколько экипажей Росгвардии. В свой выходной день они помогли Александру Михайловичу убрать снег с его дворовой территории.

Пенсионер поблагодарил росгвардейцев за отзывчивость и неравнодушие.