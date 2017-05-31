В Кемеровской области сотрудники полиции задержали наркосбытчика, торговавшего героином на дому

Сотрудники линейного пункта полиции на станции Промышленная Беловского линейного отдела МВД получили информацию о том, что в пристанционном поселке в Промышленновском районе неизвестный мужчина занимается сбытом наркотических средств.

Транспортные полицейские установили личность наркодилера. Им оказался двадцатисемилетний наркозависимый мужчина, ранее судимый за разбой и грабеж. По информации оперативников, сбытчик не имел постоянного места жительства, однако с недавнего времени поселился в качестве сожителя в доме жительницы Промышленновского района. Там же он хранил наркотические средства, а так же занимался сбытом наркотиков.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками транспортной полиции, фигурант был задержан с поличным при попытке сбыть сверток с порошкообразным веществом. Проведенная экспертиза подтвердила, что данное вещество являлось наркотическим средством героин. В отношении фигуранта было возбуждено уголовное дело.

В ходе расследования сожительница фигуранта подтвердила, что к нему действительно время от времени приходили незнакомые люди, внешне похожие на наркозависимых. Он выходил к ним на крыльцо, внутрь дома не приглашал. О том, что сожитель торгует наркотиками, женщина не подозревала.

В настоящее время фигуранту предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 ст. 228.1 УК РФ «Незаконный сбыт наркотических средств». Уголовное дело передано для рассмотрения в суд. Обвиняемому грозит до восьми лет лишения свободы.