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В Кемеровской области сотрудники полиции задержали наркосбытчика, торговавшего героином на дому

Сотрудники линейного пункта полиции на станции Промышленная Беловского линейного отдела МВД получили информацию о том, что в пристанционном поселке в Промышленновском районе неизвестный мужчина занимается сбытом наркотических средств.

 Транспортные полицейские установили личность наркодилера. Им оказался двадцатисемилетний наркозависимый мужчина, ранее судимый за разбой и грабеж. По информации оперативников, сбытчик не имел постоянного места жительства, однако с недавнего времени поселился в качестве сожителя в доме жительницы Промышленновского района. Там же он хранил наркотические средства, а так же занимался сбытом наркотиков.

 В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками транспортной полиции, фигурант был задержан с поличным при попытке сбыть сверток с порошкообразным веществом. Проведенная экспертиза подтвердила, что данное вещество являлось наркотическим средством героин. В отношении фигуранта было возбуждено уголовное дело.

 В ходе расследования сожительница фигуранта подтвердила, что к нему действительно время от времени приходили незнакомые люди, внешне похожие на наркозависимых. Он выходил к ним на крыльцо, внутрь дома не приглашал. О том, что сожитель торгует наркотиками, женщина не подозревала.

 В настоящее время фигуранту предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 ст. 228.1 УК РФ «Незаконный сбыт наркотических средств». Уголовное дело передано для рассмотрения в суд. Обвиняемому грозит до восьми лет лишения свободы.

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kuzbassnews.ru
31/05/2017
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