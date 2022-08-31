В Кемеровской области старший инспектор ДПС ГИБДД признан виновным в получении взятки

За 10 тысяч рублей и 8 тонн угля старший инспектор ДПС ГИБДД Отдела МВД России по Тисульскому району в период с октября по декабрь 2018 года не предпринимал мер по выявлению и пресечению административных правонарушений, допускаемых перевозчиками угля, добываемого на разрезе «Кайчакский». Об этом корреспонденту «Новостей Кузбасса» сообщили в пресс-центре Мариинского городского суда Кемеровской области.

При перевозке угля, добываемого на разрезе «Кайчакский» в Тисульском районе Кузбасса, с 2017 года допускались нарушения владельцами и водителями грузовых автомобилей, которые либо не оборудовали грузовики укрывными палатками, либо водители сами не укрывали ими перевозимый уголь.

Перевозка угля без укрывных палаток является административным правонарушением, поэтому в отношении водителей сотрудники ГИБДД зачастую составляли материалы о привлечении нарушителей к административной ответственности.

В связи с такой ситуацией директор одной из компаний – перевозчиков угля – обратился к своему знакомому инспектору ГИБДД с предложением взятки в обмен на то, чтобы он и его коллеги (сотрудники Тисульского ГИБДД) не привлекали к административной ответственности водителей, осуществляющих перевозку угля на территории Тисульского района. Сотрудник ГИБДД согласился на предложение предпринимателя, но без договорённости о конкретных суммах взяток и сроках оказания такого рода «услуг».

Во исполнение вышеуказанной договорённости в период с октября по декабрь 2018 года подсудимый, находясь на дежурстве в составе экипажей ДПС, не предпринимал мер по пресечению административных правонарушений, допускаемых водителями грузовых автомобилей, о которых ему сообщал предприниматель.

Позже предприниматель перевёл на банковскую карту сотрудника ГИБДД денежные средства дважды по 5 тысяч рублей, а также организовал доставку к его дому 8 тонн угля.

Через некоторое время противоправная деятельность предпринимателя и старшего инспектора ДПС ГИБДД была выявлена сотрудниками правоохранительных органов.

Следует отметить, что наряду с получением взятки за попустительство по службе следственными органами Следственного комитета России подсудимый обвинялся также в том, что он предоставлял предпринимателю информацию о расстановке сил и средств нарядов ДПС на территории Тисульского района, что образует более тяжкий состав преступления (часть 3 статьи 290 УК РФ), максимальным наказанием за совершение которого является лишение свободы от 3 до 8 лет.

Однако эта квалификация не нашла своего подтверждения в судебном заседании, в связи с чем действия подсудимого были переквалифицированы на часть 1 статьи 290 УК РФ как получение должностным лицом взятки лично за попустительство по службе, и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением функций представителя власти на службе в органах внутренних дел, сроком на 2 года.

А так как преступление, в совершении которого бывший сотрудник ГИБДД признан виновным, является преступлением небольшой тяжести, и с момента его совершения прошло более двух лет, осуждённый был освобождён от назначенного наказания в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

В отношении же предпринимателя уголовное дело за дачу взятки в настоящее время рассматривается в Берёзовском городском суде Кемеровской области.

Отметим, что ранее пресс-службой следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу рассказывалось о приговоре Мариинского городского суда Кемеровской области, постановленном за получение взятки картофелекопалкой.

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