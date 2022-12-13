В Кемеровской области стартовал всероссийский проект «Урок цифры»

В рамках всероссийской образовательной инициативы «Урок цифры» состоится серия открытых уроков о видеотехнологиях. В Кемеровской области – Кузбассе урок прошел 12 декабря в школе №2 г. Топки с участием муниципального куратора Учи.ру Антона Старинчикова при поддержке Министерства образования Кузбасса.

С 21 ноября по 18 декабря в российских школах проходит новый этап всероссийского образовательного проекта “Урок цифры”. В этом году компания VK рассказывает школьникам все о современных видеотехнологиях. Организаторами акции выступают АНО «Цифровая экономика» при поддержке Минцифры России, Минпросвещения России, а также ведущие российские технологические компании.

С помощью интерактивных тренажеров учащиеся 1-11 классов смогут погрузиться в мир цифровых видеотехнологий. На примере работы VK Звонков, VK Клипов и других видеосервисов школьники узнают, как устроены видеозвонки и вертикальные ролики, как работают умные рекомендации в ленте клипов, как создаются визуальные эффекты и виртуальные фоны, какие способы машинного обучения и искусственного интеллекта применяют в современных видеосервисах и многое другое.

Проходить урок и его онлайн-тренажеры ученикам помогают их педагоги. Учителям доступен комплект материалов, который поможет организовать занятия. Методические рекомендации, презентации и сценарии уроков подготовлены с учетом разных уровней технического оснащения классов – с компьютерами и без.

Материалы для учителей и задания для учеников адаптированы под разные возрастные уровни: 1-4, 5-8, 9-11 классы. Принять участие в «Уроке цифры» могут все желающие с компьютера, смартфона или планшета. Для этого на сайте проекта в каталоге нужно выбрать урок от VK.

«Уже сейчас видеотехнологии помогают нам решать некоторые задачи. В будущем эти технологии будут все глубже проникать в нашу жизнь, поэтому надо начинать изучать их как можно раньше. «Урок цифры» в игровой форме знакомит ребят с цифровыми компетенциями, помогает школьникам сориентироваться в мире профессий, связанных с компьютерными технологиями и программированием, развивает креативность, логическое мышление и цифровые навыки. Отмечу, что «Уроки цифры» могут быть полезны и для родителей. Вполне возможно, что эта серия уроков поможет кому-то из ребят найти свою специальность», — отметила Софья Балакирева, министр образования Кузбасса.

«Для современных школьников видеоконтент – это не только способ развлечения, но и возможность получить полезные знания. Этой осенью VK знакомит ребят с видеотехнологиями и профессиями, которые занимаются их созданием и развитием. Мы начали рассказывать о видеотехнологиях во время акции “День IT-знаний”, где школьники и их учителя общались с ведущими экспертами IT-отрасли. Теперь мы продолжаем погружать ребят в мир видеотехнологий углубленно в рамках проекта “Урок цифры”», — комментирует Сергей Марданов, директор по развитию школьных и молодежных проектов VK.

Фото из открытых источников