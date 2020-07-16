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В Кемеровской области судом к административной ответственности привлечено АО «УК Кузбассразрезуголь»

В январе 2020 года, при проведении проверки по надзору за исполнением ранее выданного предписания, специалистами Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области установлено, что юридическим лицом – АО “УК “Кузбассразрезуголь” допущено нарушение земельного законодательства РФ, выразившееся в в повторном в течение года невыполнении в установленный срок предписаний федеральных органов, осуществляющих государственный земельный надзор. Обществом не проведены мероприятия по ликвидации (возмещению) вреда, причинённого почвам как объекту охраны окружающей среды, рекультивации нарушенных земель, восстановлению плодородия почв, приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению (производство сельскохозяйственной продукции), своевременному вовлечению земель сельскохозяйственного назначения в оборот. Земельные участки, на площади не менее 12,9931 га, не приведены в состояние пригодное для сельскохозяйственного производства, продолжают оставаться нарушенными, вследствие производственной деятельности Общества и не могут использоваться для сельскохозяйственного производства без проведения вышеуказанных мероприятий.

По выявленому факту нарушения земельного законодательства РФ, в отношении АО “УК “Кузбассразрезуголь”возбуждено административное дело и направлено в суд для расмотрения и принятия решения.

Постановлением суда юридическое лицо подвергнуто административному наказанию в виде штрафа в размере 100 тыс. руб.

Общество
kuzbassnews.ru
16/07/2020
Общество

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