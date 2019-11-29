В Кемеровской области судом к административной ответственности привлечено ООО «ПромСтройКомплект плюс»

В 2019 году Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области проведена внеплановая проверка в отношении ООО «ПСК Плюс» по надзору за исполнением ранее выданного предписания. Было установлено, что юридическое лицо предписание государственного органа не выполнило в установленный срок. ООО «ПСК Плюс» не проведены мероприятия по ликвидации (возмещению) вреда, причиненного почвам как объекту охраны окружающей среды, рекультивации нарушенных земель, восстановлению плодородия почв, приведению земель в состояние, пригодное для использование по целевому назначению (производство сельскохозяйственной продукции) на землях сельскохозяйственного назначения площадью 5,3га, расположенных в КК 42:01:0112002 по адресу: Кемеровская область, Беловский муниципальный район и на площади 12,9га в КК 42:10:0103007 по адресу: Кемеровская область, Прокопьевский муниципальный район. Земли сельскохозяйственного назначения нарушены в результате ведения работ по добыче базальта открытым способом. Нарушенные земли выведены из сельскохозяйственного оборота и не могут использоваться для производства сельскохозяйственной продукции без проведения мероприятий по восстановлению нарушенных земель.

Юридическому лицу выдано предписание об устранении правонарушения на новый срок, составлен протокол об административной ответственности по ч. 25 ст. 19.5 КоАП РФ, материалы направлены в суд.

Мировым судьей судебного участка №1 Прокопьевского судебного района Кемеровской области ООО «ПСК Плюс» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.25 ст.19.5КоАП РФ и назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.

Юридическим лицом штраф оплачен в полном объеме в установленный законом срок.