Новости Кузбасса

В Кемеровской области судом к административной ответственности привлечено ООО «Разрез им. В.И.Черемнова»
В ноябре 2019 года по материалам Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области Мировым судом Прокопьевского судебного района Кемеровской области к административной ответственности привлечено угледобывающее предприятие ООО «Разрез им. В.И. Черемнова»
Общество не выполнило в установленный срок предписание федеральных органов,о ликвидации вреда, причиненного почвам – в ходе разработки разреза земля в границах Прокопьевского районабыла нарушена и выведена из сельскохозяйственного оборота.
Управлением Россельхознадзора в ходе внеплановой проверки было установлено, что предприятием в процессе производственной деятельности была размещена технологическая автодорога.
В результате нарушенные земли выведены из сельскохозяйственного оборота и не могут использоваться для производства сельскохозяйственной продукции без проведения мероприятий по восстановлению нарушенных земель.
По выявленному факту нарушения земельного законодательства РФ в отношении ООО «Разрез им. В.И. Черемнова» возбужденно административное дело по ч.25 ст.19.5 КоАП РФ (невыполнение в срок законного предписания органа осуществляющего государственный надзор в организации). Дело было направлено в мировой суд для рассмотрения и принятия решения.
Постановлением суда в соответствии с ч.25 ст. 19.5 КоАП РФ юридическое лицо подвергнуто административному наказанию в виде штрафа в размере 100 тыс.рублей
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