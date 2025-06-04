В Кемеровской области транспортные полицейские предотвратили акт незаконного вмешательства в работу железной дороги

В ходе проверки сообщения о подозрительном гражданине, находящемся на пешеходном переходном мосту на железнодорожной станции Прокопьевск, сотрудники транспортной полиции задержали 16-летнего местного жителя, планировавшего поджог локомотива.

Сотрудники Линейного отдела МВД России на станции Белово обнаружили в его рюкзаке емкость с горючей жидкостью, балаклаву и другие доказательства готовящегося преступления. Установлено, что заказ на незаконное вмешательство в работу железнодорожного транспорта и обещание денежного вознаграждения за это задержанный получил в одном из мессенджеров. По данному факту Восточным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 1 статьи 205 Уголовного кодекса Российской Федерации. На время расследования подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сотрудники транспортной полиции и кузбасского регионального управления ФСБ России проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению других обстоятельств предотвращенного преступления.

Пресс-секретарь ЛО МВД России на ст.Белово - Виктория Сидорова.

Фото: пресс-служба ЛО МВД России на ст. Белово