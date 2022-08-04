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В Кемеровской области введены в эксплуатацию 5 межпоселковых газопроводов

В Кузбассе введены в эксплуатацию пять межпоселковых газопроводов для газификации 6 населенных пунктов Кемеровского округа. Объекты общей протяженностью 34 км построены в рамках Программы развития газоснабжения и газификации Кемеровской области на 2021 – 2025 гг.

Новые газопроводы позволяют газифицировать четыре населенных пункта Кемеровского округа – п. Новостройка, с. Березово, д. Сухая речка, д. Пугачи, а также расширить возможность подключения к природному газу домовладений в с. Ягуново и д. Сухово.

Всего на отопление природным газом смогут перейти более 5,3 тыс. домовладений, а также котельные и социальные объекты.

«Реализация этого проекта – важный этап газификации Кемеровской области. В ближайшее время специалисты завершат пуско-наладочные работы и начнут производить первичный пуск газа в домовладения потребителей», – рассказал генеральный директор ООО «Газпром газораспределение Томск» Олег Чернюк.

Общество
Экономика
kuzbassnews.ru
04/08/2022
Общество
Экономика

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