В Кемеровской области ввели в сельскохозяйственный оборот земли общей площадью 0,012га, на которых ранее была свалка ТБО

В ходе ранее проведённых проверок соблюдения требований земельного законодательства Российской Федерации должностными лицами отдела государственного земельного надзора, контроля качества и безопасности зерна Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу в границах МО «Крапивинское сельское поселение», МО «Каменское сельское поселение» и МО «Борисовское сельское поселение» были выявлены несанкционированные свалки твёрдых коммунальных отходов (ТКО) на общей площади 0,012га. Главам администраций указанных сельских поселений были выданы предписания об устранении выявленных нарушений.

В ходе проведения контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия (выездные обследования) в октябре – ноябре 2022 года установлено, что данные свалки ликвидированы. Ликвидация свалок позволила ввести нарушенные земли в сельскохозяйственный оборот - под выпас сельскохозяйственных животных.