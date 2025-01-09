В Кемеровской области вынесен приговор о незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере

Междуреченский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении 41-летнего жителя г. Новосибирска. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере).

Установлено, что осужденный, являясь руководителем коммерческой организации, дал указание находящимся у него в подчинении работникам на производство вскрышных работ. После чего в водоохранной зоне р. Ортон с помощью экскаватора с целью последующей добычи полезных ископаемых (золота) был уничтожен лесной массив на площади более 5 гектар. При этом разрешительная документация перед проведением таких работ не была получена.

Материальный ущерб, причиненный лесному фонду Российской Федерации, составил 437 тыс. рублей.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному штраф в размере 1 млн 250 тыс. рублей. Орудие преступления – экскаватор конфискован в доход государства.

Причиненный преступлением ущерб осужденным полностью возмещен.

фото: Пресс-служба прокуратуры области