За истекший период 2022 года Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу с целью контроля фитосанитарного состояния подкарантинной продукции, вывозимой с территории Кемеровской области - Кузбассу на экспорт, было проконтролировано 62,7 тыс. тонн отгружаемого зерна и продуктов его переработки. Основной объем экспорта приходится на рапс – 17,7 тыс. тонн, горох – 14,6 тыс. тонн, на пшеницу – 14,4 тыс. тонн, муку пшеничную – 6,7 тыс. тонн.

Зерно и продукция его переработки были отправлены в Казахстан (19,9 тыс. тонн), в Беларусь (13,2 тыс. тонн), Латвию (11,2 тыс. тонн), в Киргизию (5,3 тыс. тонн), Китай (3,6 тыс. тонн), Туркменистан (4,9 тыс. тонн).

За аналогичный период 2021 года сертифицировано на экспорт 76,6 тыс. тонн зерна и продуктов его переработки, что на 13,9 тыс. тонн больше, чем в 2022 году: рапса (23,6 тыс. тонн), ), горох (13,3 тыс. тонн), пшеницы (12,8 тыс. тонн), ячмень (6,9 тыс. тонн), овса (4,3 тыс. тонн), гречиха (4,2 тыс. тонн)

Вся отгруженная подкарантинная продукция соответствовала карантинным фитосанитарным требованиям стран назначения.

В 2022 году выдано 836 фитосанитарных сертификатов, а в 2021 году – 993 сертификата.