В Кемеровской области Зеленогорском сельском поселение ликвидировали несанкционированную свалку ТКО

В ходе проверки соблюдения требований земельного законодательства Российской Федерации в 2017 году должностными лицами отдела государственного земельного надзора, контроля качества и безопасности зерна Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу на площади 6000 кв. м была выявлена несанкционированная свалка твёрдых коммунальных отходов (ТКО), расположенная по адресу: Кемеровская область, Крапивинский район, в границах МО «Зеленогорское сельское поселение» Главе администрации Зеленогорского сельского поселения было выдано предписание об устранении выявленных нарушений.

В ходе проведения контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия (выездного обследования) в октябре 2022 года установлено, что данная свалка ликвидирована. Ликвидация свалки позволила ввести нарушенные земли в сельскохозяйственный оборот, под выпас сельскохозяйственных животных.