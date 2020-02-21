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В Киселевске бойцы Росгвардии по горячим следам задержали злоумышленника, напавшего на улице на горожанку

    В вечернее время в Киселевске экипаж Росгвардии получил информацию, что во дворе многоквартирного дома неизвестный с ножом напал на местную жительницу. Спустя несколько минут группа задержания прибыла на место происшествия.

    Потерпевшая 41-летняя горожанка сообщила стражам правопорядка, что возвращалась с работы домой, когда к ней подошел неизвестный и, угрожая ножом, потребовал ценные вещи и деньги. Женщина призналась налетчику, что с собой у нее только старый кнопочный телефон и пачка сигарет. Забрав сигареты, злоумышленник скрылся, а потерпевшая сразу же сообщила по телефону о случившемся.

    Установив приметы подозреваемого, экипаж Росгвардии отправился на его поиски. Спустя время стражи правопорядка обнаружили подходящего под описание мужчину. При виде патрульного автомобиля он попытался скрыться, но был задержан. Им оказался ранее судимый за кражу, грабеж, нанесение легкого, среднего и тяжкого вреда здоровью 43-летний кузбассовец.

 

    Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного правоохранителям. 

Происшествия
Киселевск
kuzbassnews.ru
21/02/2020
Происшествия
Киселевск
Новости Кузбасса

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