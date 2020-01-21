В Киселевске бойцы Росгвардии помогли эвакуировать жителей при возгорании в девятиэтажном доме

В минувшие выходные в Киселевске экипаж Росгвардии вневедомственной охраны в составе сержантов Евгения Егорова и Александра Каргина получил информацию о пожаре в жилом доме по улице 50 лет городу. Для обеспечения охраны места происшествия группа задержания отправилась на адрес.

На момент прибытия на месте уже находились пожарные расчеты. Экипаж Росгвардии оказал содействие сотрудникам МЧС при эвакуации жителей из задымленного подъезда. Всего было выведено двадцать пять жильцов. Остальные эвакуировались на свежий воздух самостоятельно.

После ликвидации возгорания, росгвардейцы оцепили место происшествия и обеспечили охрану имущества местных жителей, пока они не смогли вернуться домой.