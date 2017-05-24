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В Киселевске мужчина укусил полицейского

Завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 24-летнего жителя Киселевска, который покусал полицейского.

Вечером 6 марта пьяный мужчина пришел домой, не смог найти ключи, и разбив стекло в окне, пробрался в дом. В это время в доме находилась его пьяная сожительница, которая, услышав звук бьющегося стекла, вызвала сотрудников полиции

Прибывшие по сигналу сотрудники полиции попытались получить какие-то объяснения по поводу произошедшего. Общаться с полицейскими мужчина не захотел, он укусил одного из них за руку. После чего мужчину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Теперь киселевчанина ждет суд.

Происшествия
Киселевск
kuzbassnews.ru
24/05/2017
Происшествия
Киселевск
Новости Кузбасса

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