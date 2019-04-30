В Киселевске наркосбытчики бесконтактным способом приговорены к реальным срокам

В Киселевске двое молодых людей осуждены за сбыт и покушение на сбыт наркотических средств бесконтактным способом.

Суд установил, что 23-летний местный житель с целью сбыта приобретал крупные партии наркотиков, после чего делал «закладки» на территории Киселевска и продавал их через Интернет. Через соцсети он получал информацию, где находятся свертки с наркотиками, забирал их, фасовал и прятал мелкие «дозы». Затем через мессенджеры сообщал покупателям места «закладок».

В апреле 2017 года он привлек к сбыту наркотиков своего брата - 30-летнего мужчину. На протяжении нескольких месяцев они вдвоем распространяли наркотики («соль»). В ноябре 2017 года их задержали сотрудники полиции. Выяснилось, что они собирались сбыть около 800 грамм, что является особо крупным размером, но преступление не было доведено ими до конца.

Суд признал организовавшего незаконный сбыт наркотиков мужчину виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 228.1 и ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (сбыт и покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере). Его брат осужден по ч. 3 ст. 30 – ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере).

С учетом степени вины каждого, наличия смягчающих обстоятельств по делу, в том числе явок с повинной, положительных характеристик и состояния здоровья осужденных суд назначил им наказание ниже низшего предела.

Младшему из братьев за совокупность преступлений назначено 8 лет лишения свободы, старшему – 5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Фото из от крытых источников