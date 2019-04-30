Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Киселевске наркосбытчики бесконтактным способом приговорены к реальным срокам

В Киселевске двое молодых людей осуждены за сбыт и покушение на сбыт наркотических средств бесконтактным способом.

     Суд установил, что 23-летний местный житель с целью сбыта приобретал крупные партии наркотиков, после чего делал «закладки» на территории Киселевска и продавал их через Интернет. Через соцсети он получал информацию, где находятся свертки с наркотиками, забирал их, фасовал и прятал мелкие «дозы». Затем через мессенджеры сообщал покупателям места «закладок».

В апреле 2017 года он привлек к сбыту наркотиков своего брата  - 30-летнего мужчину. На протяжении нескольких месяцев они вдвоем распространяли наркотики («соль»). В ноябре 2017 года их задержали сотрудники полиции. Выяснилось, что они собирались сбыть около 800 грамм, что является особо крупным размером, но преступление не было доведено ими до конца.

Суд признал организовавшего незаконный сбыт наркотиков мужчину виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 228.1 и ч. 3 ст. 30,  ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (сбыт и покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере). Его брат осужден по ч. 3 ст. 30 –  ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере).

С учетом степени вины каждого, наличия  смягчающих обстоятельств по делу, в том числе явок с повинной, положительных характеристик и состояния здоровья осужденных суд назначил им наказание ниже низшего предела.

Младшему из братьев за совокупность преступлений назначено 8 лет лишения свободы, старшему – 5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

 

 

Фото из от крытых источников

Происшествия
Топ
Киселевск
kuzbassnews.ru
30/04/2019
Происшествия
Топ
Киселевск
Loading...
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Синоптики прогнозируют ухудшение погоды в Кузбассе
Сотрудники Гидрометцентра предупредили жителей Кемеровской области о надвигающейся непогоде. Так,...
Автомобиль сгорел в одном из дворов Кемерова
Припаркованный автомобиль ночью сгорел в одном из дворов Кемерово. Очевидец происшествия утверждает...
Цивилев опроверг информацию о голодовке медсестер в Анжеро-Судженске
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев опроверг информацию о якобы голодовке младших...
Кемеровчанина осудили за подделывание почти миллиона рублей
В областном центре осудили местного жителя, устроившего у себя дома цех по производству фальшивых...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2019
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus