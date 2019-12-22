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В Киселевске водитель насмерть сбил женщину и скрылся с места ДТП

Дорожно-транспортное происшествие произошло накануне около 22:50 на улице Центральной села Верх-Чумыш. Здесь неустановленный водитель совершил наезд на пешехода, двигавшегося по проезжей части во встречном направлении. В результате ДТП потерпевшая – 65-летняя пенсионерка – скончалась. Водитель с места аварии скрылся.

В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс мероприятий, направленных на установление автомобилиста. Стражи порядка просят всех, кто владеет информацией об участнике данного ДТП, скрывшемся с места происшествия, сообщить об этом по телефонам в Кемерове: 8-(3842)-32-73-12 (дежурная часть ГУ МВД России по Кемеровской области), 71-85-18, 71-85-19 (дежурная группа УГИБДД) или «02» (102 – с мобильного).

 

 

Фото из открытых источников

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kuzbassnews.ru
22/12/2019
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