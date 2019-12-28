В Киселевске после капремонта открылся Лицей № 1

После капремонта в рамках регионального проекта «Моя новая школа» открылся Лицей № 1 города Киселевска.
В ходе капитального ремонта в учреждении отремонтированы внутренние системы водоснабжения и канализации, отопление, электрическое освещение, установлено оборудование для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
Проведен ремонт 41 специализированного кабинета, помещений для внеурочной и проектной деятельности, технических помещений, частично реконструированы малый и большой спортивные залы, актовый зал.
Выполнено благоустройство территории, установлена площадка для уроков на открытом воздухе, капитально отремонтирована спортивная площадка.
При разработке дизайна учреждения учитывались пожелания учащихся и педагогов, лучшие предложения воплощены при оформлении холлов и рекреаций, учебных кабинетов.
Фото: пресс-служба АКО
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