В Киселевске после капремонта открылся Лицей № 1

В Кемерове прошел массовый парад Дедов Морозов Действо с шествием Дедов Морозов было нацелено на то, чтобы попасть в Книгу рекордов. Для установки...

В трёх городах Кузбасса продлили режим «чёрного неба» В Кузбассе продлили режим «чёрного неба». О неблагоприятных погодных условиях объявили вечером 26...

На смену снегопадам и метелям в Кузбасс идут морозы Водителям спасатели рекомендуют учитывать снижение видимости на дороге из-за густых выхлопов других...