Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Киселевске росгвардейцы с поличным задержали похитителя лекарственных препаратов из больницы

В Киселевске экипаж Росгвардии вневедомственной охраны задержал 49-летнего рецидивиста, который проник в аптечный пункт медицинского учреждения и похитил лекарственные препараты.

В утреннее время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» в городскую больницу на улице Ленина. По предварительным данным, работники медицинского учреждения обнаружили следы проникновения в аптечный пункт, из которого была похищена часть лекарственных средств, и нажали тревожную кнопку.

Росгвардейцы обследовали охраняемый объект, в результате чего в одном из подсобных помещений больницы обнаружили и задержали подозреваемого с похищенным лекарством. Им оказался ранее неоднократно судимый за кражи 49-летний житель Прокопьевска.

Предварительно установлено, что задержанный прокопчанин с признаками алкогольного опьянения обратился в ночное время в больницу за медицинской помощью. Рано утром пациент проник в помещение аптечного пункта и похитил лекарства, после чего укрылся на втором этаже больницы.  

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия Кузбасса напоминает, что социально важные учреждения региона находятся под защитой силового ведомства. Нарушение режимов работы, общественного порядка и другие противоправные действия на этих объектах будут немедленно пресекаться, а нарушители задержаны в рамках действующего законодательства.

Здоровье
Происшествия
Киселевск
kuzbassnews.ru
14/01/2021
Здоровье
Происшествия
Киселевск
Loading...
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Глава кузбасского города назвал причину холода в квартирах
Анжеро-Судженск, Кемеровская область, 13 января 2021, 09:03 — REGNUM Глава кузбасского Анжеро-...
Стало известно, кто получит 350 млн рублей за завершение известного долгостроя в Кемерове
Рассмотрев заявки, комиссия признала победителем ООО «СКС», которое согласилось выполнить все...
Мэр Новокузнецка объяснил расписание автобусов в остановках на потолке
В Новокузнецке 14 января прошла телепередача «Утро с мэром», в рамках которой горожане...
Водители автобусов в Кемерове нелегально собирали деньги с пассажиров
По словам чиновника, водители автобусов нелегально собирают деньги с пассажиров, а в случае...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2021
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus