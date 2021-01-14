В Киселевске росгвардейцы с поличным задержали похитителя лекарственных препаратов из больницы

В Киселевске экипаж Росгвардии вневедомственной охраны задержал 49-летнего рецидивиста, который проник в аптечный пункт медицинского учреждения и похитил лекарственные препараты.

В утреннее время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» в городскую больницу на улице Ленина. По предварительным данным, работники медицинского учреждения обнаружили следы проникновения в аптечный пункт, из которого была похищена часть лекарственных средств, и нажали тревожную кнопку.

Росгвардейцы обследовали охраняемый объект, в результате чего в одном из подсобных помещений больницы обнаружили и задержали подозреваемого с похищенным лекарством. Им оказался ранее неоднократно судимый за кражи 49-летний житель Прокопьевска.

Предварительно установлено, что задержанный прокопчанин с признаками алкогольного опьянения обратился в ночное время в больницу за медицинской помощью. Рано утром пациент проник в помещение аптечного пункта и похитил лекарства, после чего укрылся на втором этаже больницы.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия Кузбасса напоминает, что социально важные учреждения региона находятся под защитой силового ведомства. Нарушение режимов работы, общественного порядка и другие противоправные действия на этих объектах будут немедленно пресекаться, а нарушители задержаны в рамках действующего законодательства.