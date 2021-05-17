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В Киселевске росгвардейцы задержали подозреваемых, которые угнали автомобиль у знакомой

В Киселевске экипаж Росгвардии вневедомственной охраны помог местной жительнице вернуть автомобиль «Тойота Рав-4», которым неправомерно завладели двое ее знакомых.

В ночное время на маршруте патрулирования росгвардейцы получили ориентировку на угнанную иномарку. Спустя время на улице Гагарина стражи правопорядка заметили разыскиваемый автомобиль со следами повреждения, виляющий по проезжей части. Экипаж Росгвардии остановил иномарку. В машине находились с признаками алкогольного опьянения 25-летний водитель, не имеющий права управления транспортным средством, а также 32 летняя пассажирка.

По предварительной информации, задержанные распивали спиртные напитки в гостях у 37-летней знакомой. Когда хозяйка уснула, подвыпившая пара решила покататься по городу. Завладев ключами от автомобиля, а также банковской картой потерпевшей, подозреваемые скрылись на машине в неизвестном направлении. Спустя время владелица транспортного средства проснулась и обнаружила пропажу гостей и своего имущества, после чего обратилась за помощью к правоохранителям.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанных ранее судимых за имущественные преступления местных жителей сотрудникам органов внутренних дел.

Происшествия
Киселевск
kuzbassnews.ru
17/05/2021
Происшествия
Киселевск

Новости Кузбасса

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