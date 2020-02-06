В Киселевске саперы Росгвардии уничтожили электродетонаторы, которые обнаружил пенсионер в гараже своего родственника
В инженерно-техническое подразделение новокузнецкого ОМОН Росгвардии поступила информация, что в Киселевске 68-летний местный житель выдал правоохранителям подозрительные предметы, схожие с электродетонаторами, которые обнаружил в гараже покойного родственника.
Для проверки информации в Кисилевск прибыли саперы ОМОН. Взрывотехники установили, что выданными предметами являются двенадцать шахтовых электродетонаторов. Бойцы вывезли находку на безопасный участок, где уничтожили ее с помощью накладного заряда. В настоящий момент решается вопрос о выплате пенсионеру денежного вознаграждения в размере 6 000 рублей.
Росгвардия Кузбасса напоминает, что при обнаружении подозрительных предметов необходимо сразу же сообщать в полицию, ни в коем случае не переносить и не перевозить их самостоятельно. Неосторожное обращение с такими находками может привести к взрыву. Кроме этого, на территории области продолжает действовать профилактическая операция «Оружия», в рамках которой граждане могут добровольно выдать незаконный арсенал и получить за это денежное вознаграждение. Пистолеты, ружья и патроны можно приносить в отделы полиции по месту жительства. О желании сдать взрывчатку, мины или гранаты необходимо сообщить в органы внутренних дел по телефону.
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