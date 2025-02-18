В Киселевске виновник смертельного ДТП на 5 лет лишился свободы

Киселевский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении 53-летнего местного жителя. Он признан виновным по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное в состоянии опьянения).

В суде установлено, что в июле 2024 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял технически исправным автомобилем марки «УАЗ39099». Осуществляя движение задним ходом по проезжей части грунтовой дороги вдоль дамбы «Александровского пруда» по направлению от лесного массива в сторону д. Александровка, мужчина не снизил скорость вплоть до полной остановки автомобиля, выехал за пределы проезжей части грунтовой дороги, а затем совершил съезд с обочины в кювет, где транспортное средство опрокинулось на крышу. От полученных в ДТП травм супруга водителя, находившаяся на переднем пассажирском сидении, скончалась.

В судебном заседании мужчина вину признал.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил ему 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии - поселении, а также лишил виновного права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года.

Фото: пресс-служба прокуратуры области