В Киселевске вынесен приговор женщине незаконного купившей и храненившей боеприпасов

Киселевским городским судом Кемеровской области - Кузбасса вынесен обвинительный приговор по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия) в отношении 47-летней уроженки города Киселевска.

Установлено, что после смерти супруга женщина в отсутствие специального разрешения присвоила себе более 1600 охотничьих патронов, перенеся их из квартиры покойного мужа в квартиру своей матери, где и продолжила хранить боеприпасы до их изъятия сотрудниками УФСБ России по Кемеровской области – Кузбассу.

В судебном заседании подсудимая вину признала полностью.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил ей наказание в виде 3 лет лишения свободы условно.

Приговор суда вступил в законную силу.

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