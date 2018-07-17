В Киселевске за «пьяное вождение» мужчину приговорили к реальному сроку заключения

В июне 2016 года 36-летний мужчина, находясь на рабочем месте в СТО, выпил со знакомыми алкоголь, после чего сел за руль, и отправился в магазин за "добавкой".

Значительно превысив скорость, он не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево.

Автомобиль перевернулся. Два пассажира погибли.

Во время суда мужчина частично признал себя виновным. Пояснил, что действительно управлял автомобилем в состоянии опьянения, но считает себя невиновным в смерти людей.

Суд признал его виновным в нарушении лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, находящимся в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц и приговорил его к пяти годам лишения свободы.

Также суд взыскал компенсацию морального вреда потерпевшим в размере 900 тысяч рублей.

Осужденный посчитал наказание слишком суровым и обжаловал приговор в апелляционном порядке.

Кемеровский областной суд оставил апелляционные жалобы адвоката и осуждённого без удовлетворения, приговор Киселевского городского суда - без изменения.