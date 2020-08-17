В Киселёвске росгвардейцы вернули горожанке похищенную детскую коляску

В дневное время в городе Киселёвск экипаж Росгвардии вневедомственной охраны получил информацию о пропаже детской коляски из подъезда многоквартирного дома по улице Томская.
О происшествии сообщила 20-летняя местная жительница. Горожанка вместе с годовалой дочерью навестила своих родителей, оставив коляску без присмотра в подъезде, а после возвращения она обнаружила пропажу имущества стоимостью 10 000 рублей.
Прибыв на место происшествия, стражи правопорядка опросили очевидцев, которые видели с коляской подозрительную гражданку. Благодаря установленным во дворе камерам видеонаблюдения росгвардейцы выяснили личность предполагаемой похитительницы, которой оказалась 54-летняя местная жительница. Подозреваю экипаж Росгвардии задержал по месту жительства, в котором находилось похищенное имущество. Стражи правопорядка вернули коляску молодой матери.
Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали не судимую горожанку правоохранителям.
Главные новости
Популярное за месяц
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
За весь период наблюдения в Кузбассе выявили 5 119 случаев коронавируса: из них 1 589 человек...
|
Ночью и утром синоптики прогнозируют туман. Кроме того, ожидается пожароопасность 2, местами 1 и 3...
|
О случившемся на странице в соцсети рассказал очевидец. По словам кемеровчанина, который рассказал...
|
В Новокузнецке идут ремонтные работы в сквере на улице Кирова, напротив здания администрации. По...