В Киселёвске росгвардейцы вернули горожанке похищенную детскую коляску

В дневное время в городе Киселёвск экипаж Росгвардии вневедомственной охраны получил информацию о пропаже детской коляски из подъезда многоквартирного дома по улице Томская.

О происшествии сообщила 20-летняя местная жительница. Горожанка вместе с годовалой дочерью навестила своих родителей, оставив коляску без присмотра в подъезде, а после возвращения она обнаружила пропажу имущества стоимостью 10 000 рублей.

Прибыв на место происшествия, стражи правопорядка опросили очевидцев, которые видели с коляской подозрительную гражданку. Благодаря установленным во дворе камерам видеонаблюдения росгвардейцы выяснили личность предполагаемой похитительницы, которой оказалась 54-летняя местная жительница. Подозреваю экипаж Росгвардии задержал по месту жительства, в котором находилось похищенное имущество. Стражи правопорядка вернули коляску молодой матери.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали не судимую горожанку правоохранителям.