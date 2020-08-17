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В Киселёвске росгвардейцы вернули горожанке похищенную детскую коляску

     В дневное время в городе Киселёвск экипаж Росгвардии вневедомственной охраны получил информацию о пропаже детской коляски из подъезда многоквартирного дома по улице Томская.

    О происшествии сообщила 20-летняя местная жительница. Горожанка вместе с годовалой дочерью навестила своих родителей, оставив коляску без присмотра в подъезде, а после возвращения она обнаружила пропажу имущества стоимостью 10 000 рублей.

Прибыв на место происшествия, стражи правопорядка опросили очевидцев, которые видели с коляской подозрительную гражданку. Благодаря установленным во дворе камерам видеонаблюдения росгвардейцы выяснили личность предполагаемой похитительницы, которой оказалась 54-летняя местная жительница. Подозреваю экипаж Росгвардии задержал по месту жительства, в котором находилось похищенное имущество. Стражи правопорядка вернули коляску молодой матери.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали не судимую горожанку правоохранителям.

Общество
Киселевск
kuzbassnews.ru
17/08/2020
Общество
Киселевск
Новости Кузбасса

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