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В Кисилевске бойцы Росгвардии задержали любителя шоколада, который разыскивался в четырех городах

Вечером в Киселевске экипаж Росгвардии вневедомственной охраны получил сигнал «тревога» с охраняемого продуктового магазина по улице Томская. Через несколько минут на указанный адрес прибыла группа задержания.

Внутри охраняемого объекта бойцов встретила администратор. Работница пояснила стражам правопорядка, что в продуктовом отделе неизвестный пытался совершить кражу. При помощи записи с камер видеонаблюдения сотрудник службы контроля заметил, как один из посетителей спрятал под одежду товар, а затем попытался покинуть с ним торговой зал, не оплатив. Работник сообщил о происшествии администратору, которая нажала тревожную кнопку.

Бойцы задержали подозреваемого для выяснения обстоятельств. Во внутренние карманы куртки воришка спрятал 20 плиток шоколада.  В ходе проверки личности стражи правопорядка установили, что задержанный, ранее судимый за кражи 28-летний местный житель, находился в оперативном розыске в Прокопьевске, Белове, Междуреченске и Новокузнецке. Мужчина подозревается в совершении имущественных преступлений на территории этих городов.

Для дальнейшего разбирательства сотрудники Росгвардии передали задержанного правоохранителям.

Происшествия
Киселевск
kuzbassnews.ru
30/11/2019
Происшествия
Киселевск
Новости Кузбасса

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