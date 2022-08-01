В компании «СУЭК-Кузбасс» состоялась встреча с представителями Управления Россельхознадзора по вопросам землепользования

На прошлой неделе в АО «СУЭК-Кузбасс» состоялась рабочая встреча представителей Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу с руководителями, а также ведущими специалистами угледобывающих и сервисных предприятий компании.

Основной целью встречи было обсуждение актуальных вопросов, связанных с организацией и осуществлением государственного земельного надзора.

Заместитель начальника отдела государственного земельного надзора, контроля качества и безопасности зерна Загорский Сергей Юрьевич подробно рассказал о требованиях Федеральных законов и других нормативно-правовых актов по земельному законодательству, регламентирующих охрану и использование земель сельскохозяйственного назначения. Отдельно остановился на моментах, связанных с консервацией и рекультивацией земель, нарушенных в ходе ведения работ по добыче полезных ископаемых. Привел примеры, когда грамотно проведанная рекультивация позволила в дальнейшем ввести в земельный оборот ранее нарушенные недропользователями участки и использовать земли под посев продовольственных зерновых культур.

Представитель Управления акцентировал внимание руководителей предприятий, специалистов соответствующих служб компании на необходимость еще на стадии проектирования объектов капитального строительства, дорог, линий электропередач, бурения скважин и монтажа дегазационных установок анализировать и учитывать вопросы землепользования, минимизировать изъятие из оборота земель сельскохозяйственного назначения. Такая своевременная инженерная предусмотрительность позволит впоследствии компании избежать проблемных ситуаций с владельцами земельных участков и надзорными органами.

В ходе встречи Сергей Загорский подробно ответил на вопросы, связанные с различными аспектами рекультивации, особенностями процедуры перевода земель сельскохозяйственного назначения в иные категории.

Важность проведенной встречи была отмечена техническим директором АО «СУЭК-Кузбасс» Алексеем Бедаревым и всеми присутствующими.