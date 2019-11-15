В конце октября в Кузбассе родилось две тройни

14 ноября из перинатального центра Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 выписали двух девочек и мальчика, родившихся в семье Овсянниковых-Скориковых из Прокопьевска. Ярослав, София и Маргарита появились на свет 22 октября. Они стали первенцами в семье.



В Кемеровском перинатальном центре 25 октября родились два мальчика и одна девочка – Максим, Егор и Виктория в семье кемеровчан Оксаны и Максима Емельяновых. Мама и дети отправились домой 15 ноября.





В обоих семьях тройняшки родились в результате проведения ЭКО. Родителям вручены медальоны «Рожденному на Земле Кузнецкой» для каждого малыша. Фото: пресс-служба АКО