Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Крапивинском прошел День аграрного образования и карьеры

19 февраля в районном Доме культуры прошёл День аграрного образования и карьеры.

Представители Кемеровского Государственного Сельскохозяйственного Института рассказали, насколько далеко шагнула наука в области сельского хозяйства, в том числе и в техническом плане.

Присутствующие могли сами примериться к возможной будущей профессии на выставке стендов «Куда пойти учиться?». Также выпускники получили консультацию по биологии, физике и математике от кемеровских экспертов ЕГЭ, а школьники помладше попробовали свои силы в интеллектуальной викторине «Азбука сельского хозяйства» и профессиональных пробах.

 

 

Фото: пресс-служба администрации Крапивинского района

Образование
Общество
Топ
Крапивинский
kuzbassnews.ru
20/02/2019
Образование
Общество
Топ
Крапивинский
Новости Кузбасса
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2019
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus