В Крапивинском прошел День аграрного образования и карьеры

19 февраля в районном Доме культуры прошёл День аграрного образования и карьеры.

Представители Кемеровского Государственного Сельскохозяйственного Института рассказали, насколько далеко шагнула наука в области сельского хозяйства, в том числе и в техническом плане.

Присутствующие могли сами примериться к возможной будущей профессии на выставке стендов «Куда пойти учиться?». Также выпускники получили консультацию по биологии, физике и математике от кемеровских экспертов ЕГЭ, а школьники помладше попробовали свои силы в интеллектуальной викторине «Азбука сельского хозяйства» и профессиональных пробах.

Фото: пресс-служба администрации Крапивинского района