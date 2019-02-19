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В Крапивинском районе прошли соревнования по стрельбе из пневматической винтовки

В п. Зеленогорском Крапивинского района прошли лично-командные соревнования по стрельбе из пневматической винтовки среди рабочей молодёжи на кубок Молодёжного центра «Лидер».

Турнир собрал 16 любителей этого интересного вида спорта. Все участники соревнований показали достойную стрельбу, а накал эмоций показал желание заниматься стрелковым спортом и добиваться успехов.

Среди юношей третьим стал Глеб Сытников из п. Крапивинского, второе место досталось Ивану Морозову, представителю Зеленогорского городского поселения. Победителем стал Алексей Цуп, п. Крапивинский.

Среди девушек победу одержала Инна Цимерман из п. Перехляй, второе место завоевала Наталья Трофимова – п. Зеленогорский и на третьем Алёна Морозова из с. Барачаты.
В командном первенстве места распределились следующим образом: третье место завоевала команда Барачатского поселения – 94 очка, второе место у п. Зеленогорского – 97 очков.

Эти команды награждены дипломами.

Победителем соревнований и заслуженным обладателем кубка МЦ «Лидер» стала команда Крапивинского городского поселения, набравшая максимальное количество очков - 104.

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kuzbassnews.ru
19/02/2019
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