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В Крапивинском районе проводится массовая вакцинация от гриппа

Вакцинация населения района стартовала 3 сентября. Для удобства жителей составлен график выезда в организации и предприятия с тем, чтобы, согласно заявке, провести профилактику этого вирусного заболевания.

В этом году в Крапивинском районе необходимо привить 10 630 человек, из них 8 060 взрослых и 2 600 детей. Охват населения должен составить 45 %. Полностью вакцинация завершится 1 ноября, и уже через месяц выработается стойкий иммунитет. Для проведения процедуры в районной больнице формируется прививочная бригада, чтобы взрослое население не отрывалось от рабочего процесса. Кроме того, вакцинацию проводили и на выборах 9 сентября.

В Крапивинском районе на сегодняшний день вакцину от гриппа уже поставили 4 500 человек.

Здоровье
Крапивинский
kuzbassnews.ru
28/09/2018
Здоровье
Крапивинский
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