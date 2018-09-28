В Крапивинском районе проводится массовая вакцинация от гриппа

Вакцинация населения района стартовала 3 сентября. Для удобства жителей составлен график выезда в организации и предприятия с тем, чтобы, согласно заявке, провести профилактику этого вирусного заболевания.

В этом году в Крапивинском районе необходимо привить 10 630 человек, из них 8 060 взрослых и 2 600 детей. Охват населения должен составить 45 %. Полностью вакцинация завершится 1 ноября, и уже через месяц выработается стойкий иммунитет. Для проведения процедуры в районной больнице формируется прививочная бригада, чтобы взрослое население не отрывалось от рабочего процесса. Кроме того, вакцинацию проводили и на выборах 9 сентября.

В Крапивинском районе на сегодняшний день вакцину от гриппа уже поставили 4 500 человек.