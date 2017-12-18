В Крапивинском районе стартовала акция «Рождество для всех и каждого»

Ежегодная благотворительная акция «Рождество для всех и каждого» стартовала в Крапивинском районе.

Её цель – сделать новогодние подарки детям из интернатных учреждений, многодетных приёмных и опекунских семей на Новый год и Рождество, а также привлечь наибольшее количество кузбассовцев к благотворительности.

В магазинах «Мария-Ра» в посёлках Крапивинском и Зеленогорском расположились новогодние ёлки, украшенные праздничными открытками, которые трепетно изготавливали ребята. В каждой открытке дети написали свои пожелания Деду Морозу. Исполнить детскую мечту может любой житель района, сняв открытку с пожеланием с ветки и опустить купленный в торговом центре подарок в специальную рождественскую корзину, установленную там же. Подарок детям вручат волонтёры по окончании акции.

Акция пройдёт с 15 декабря 2017 года по 07 января 2018 года.