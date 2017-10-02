В Крапивинском районе выбрали сильнейших лыжероллеристов Кузбасса

С 30 сентября по 1 октября в пгт Зеленогорский Крапивинского района прошел чемпионат Кемеровской области по лыжероллерам. Участие приняли около 100 спортсменов из 14 муниципалитетов.
Среди мужчин в индивидуальной гонке на дистанции 15 км классическим стилем первенствовал Владимир Каркин из Юрги, второе место занял Андрей Кальсин из Новокузнецка, третье - Кирилл Ягупа из Кемерова.
В индивидуальной гонке на дистанции 8 км классическим стилем среди женщин победила Мария Кузнецова из Березовского, «серебро» у Елены Онегиной из Юрги, «бронзу» взяла Валерия Смоличи из Березовского.
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