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В Крапивинском районе выбрали сильнейших лыжероллеристов Кузбасса

С 30 сентября по 1 октября в пгт Зеленогорский Крапивинского района прошел чемпионат Кемеровской области по лыжероллерам. Участие приняли около 100 спортсменов из 14 муниципалитетов.

Среди мужчин в индивидуальной гонке на дистанции 15 км классическим стилем первенствовал Владимир Каркин из Юрги, второе место занял Андрей Кальсин из Новокузнецка, третье - Кирилл Ягупа из Кемерова.

В индивидуальной гонке на дистанции 8 км классическим стилем среди женщин победила Мария Кузнецова из Березовского, «серебро» у Елены Онегиной из Юрги, «бронзу» взяла Валерия Смоличи из Березовского.

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Крапивинский
Новокузнецк
Юрга
kuzbassnews.ru
02/10/2017
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