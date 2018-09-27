В Крапивинском спасатели вывезли рыбаков с острова

В Крапивинском районе во время патрулирования реки Томь, сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России услышали крики о помощи:вдалеке на небольшом островке их внимание привлекали двое рыбаков.

Оказалось, что, мужчины приехали из Кемерово на рыбалку. Оставив автомобиль в районе переправы между сёлами Лачиново и Салтымаково, они пересели на резиновую лодку и приплыли на остров. Порыв ветра унес резиновую лодку от берега.

Спасатели посадили рыбаков в свой катер, вместе спустились по течению и догнали лодку, после чего доставили рыбаков к месту стоянки их автомобиля.