В Краснобродском открылся современный физкультурно-оздоровительный комплекс

Новый комплекс возведен по госпрограмме «Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса» вместо старого здания, которое уже не могло вместить всех желающих заниматься спортом. В строительство и оснащение объекта вложено почти 92 млн рублей. Из них 47,4 млн рублей — из регионального бюджета, 44,3 млн рублей — из местного.

В здании площадью более 1,3 тысячи квадратных метров смогут одновременно тренироваться до 40 человек. Здесь есть удобные раздевалки, душевые, сауна, медицинский кабинет, новый спортивный инвентарь. Техническое оснащение позволяет проводить на базе физкультурно-оздоровительного комплекса соревнования регионального уровня.