Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Кремле опровергли информацию о замене Тулеева на посту губернатора Кемеровской области

Первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко отрицательно ответил на вопрос не планируется ли смена руководителя Кузбасса. Как сообщил Кириенко, Тулеев - один из авторитетных российских губернаторов и заменять его на посту главы Кемеровской области не планируется.

Политика
Топ
kuzbassnews.ru
20/08/2017
Политика
Топ
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Дважды ограбивший магазин кемеровчанин отправится в колонию
Рудничный районный суд приговорил к реальному сроку безработного 25-летнего местного жителя....
Кузбасские синоптики рассказали о погоде на понедельник
Синоптики гидрометеорологического центра Кемеровской области дали прогноз на двадцать первое...
Житель Юрги украл скутер с антикражным устройством
Житель Юрги попытался угнать скутер, на котором было установлено антикаржное средство. Об этом...
Новокузнечанам предлагают выбрать дороги для ремонта в будущем году
Жителям Новокузнецка предлагают выбрать в каждом районе города дороги, которые отремонтируют в...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2017
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus