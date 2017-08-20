В Кремле опровергли информацию о замене Тулеева на посту губернатора Кемеровской области

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Кузбасские синоптики рассказали о погоде на понедельник Синоптики гидрометеорологического центра Кемеровской области дали прогноз на двадцать первое...

Житель Юрги украл скутер с антикражным устройством Житель Юрги попытался угнать скутер, на котором было установлено антикаржное средство. Об этом...