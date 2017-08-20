В Кремле опровергли информацию о замене Тулеева на посту губернатора Кемеровской области

Первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко отрицательно ответил на вопрос не планируется ли смена руководителя Кузбасса. Как сообщил Кириенко, Тулеев - один из авторитетных российских губернаторов и заменять его на посту главы Кемеровской области не планируется.
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