В «Крыльях» новые пернатые пациенты

В Центре реабилитации диких животных «Крылья» приняли новых пострадавших пернатых. Ими оказались грач и пустельга обыкновенная.

Грача привезла в Центр жительница Междуреченска. По словам спасительницы, она отбила птицу у кошки. При осмотре птицы специалистами заповедника были обнаружены рваные раны на правой части шеи и крыла, которые тут же были обработаны для предотвращения заражения и инфекций. На данный момент для лечения молодого грача применяются антибиотики и витамины, не говоря уже о кормлении различным кормом. Сейчас птица содержится в карантинном помещении.

Пустельга обыкновенная была доставлена жителями города Новокузнецк. К счастью, никаких внешних повреждений при осмотре не было обнаружено – крылья целы, оперение в относительном порядке. Скорее всего, птица ударилась о какое-либо препятствие. Сюда можно добавить и другие типичные проблемы поступающих в «Крылья» птиц – стрессовое состояние, истощение. Сейчас самец пустельги находится в вольере Центра, его кормят два раза в день витаминизированной пищей. Если положительная тенденция сохранится в ближайшие несколько дней, то птица будет окольцована и выпущена в ближайшее время.