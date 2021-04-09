В Кузбасс очередная партия служебных автомобилей пополнила автопарк Росгвардии

В областном центре начальник Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу генерал-майор Юрий Кель вручил личному составу силового ведомства новый служебный транспорт. Автопарк областной Росгвардии пополнился на 21 машину.
Новые автомобили «УАЗ Патриот» и «Лада Гранта» поступили в подразделения вневедомственной охраны Кемерова, Новокузнецка, Ленинск-Кузнецкого, Междуреченска, Прокопьевска, Белова, Осинников, Тяжина и Яшкино. Ключи от новеньких машин генерал-майор Юрий Кель передал отличившимся при исполнении служебного долга стражам правопорядка. Юрий Викторович нацелил росгвардейцев на добросовестное исполнение профессиональных обязанностей и бережное отношение к вверенной технике.
Генерал-майор Кель отметил, что новый служебный транспорт повысит эффективность нарядов групп задержаний в обеспечении безопасности граждан. Кроме этого, новые автомобили получили подразделения новокузнецкого ОМОН, центра лицензионно-разрешительной работы и государственного контроля.
Руководитель региональной Росгвардии поздравил личный состав с пополнением автопарка, после чего стражи правопорядка на новеньких авто направились к местам несения службы.
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