В Кузбасс по госпрограмме поступили 18 городских и междугородных автобусов

Партия вместительных автобусов марки НефАЗ поступила в регион в рамках реализации областной государственной программы «Оптимизация развития транспорта и связи Кузбасса». Транспорт направлен в разные муниципалитеты.
«В Кузбассе продолжается активное обновление общественного транспорта. Мы стремимся к тому, чтобы основу автопарка региона составляли комфортные, вместительные автобусы, работающие на экологичном топливе. Сейчас к нам пришла партия из 18 автобусов общей стоимостью более 164 миллиона рублей, они будут распределены по разным городам Кузбасса. Всего в рамках госпрограммы на обновление транспорта из областного бюджета выделено более 7 миллиардов рублей», — отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.
Три городских НефАЗа вместимостью 96 пассажиров поступили в Анжеро-Судженск, по одному — в Междуреченск, Мыски, Белово, Ленинск-Кузнецкий, Таштагол. Автобусы работают на дизельном топливе Евро-5, стоимость каждого — 8,9 млн рублей.
Еще 8 городских автобусов стоимостью 9,8 млн рублей за единицу работают на природном газе. 5 из них направлены в Юргу, 3 переданы в Прокопьевск.
Кроме того, 2 дизельных междугородных автобуса НефАЗ получила Кемеровская автоколонна №1237. В автобусах 44 места для пассажиров, стоимость одной единицы техники — 7,9 млн рублей.
Все поступившие автобусы произведены в России и приспособлены для эксплуатации в сибирских погодных условиях. Транспорт оборудован приборами контроля состояния водителя, устройствами вызова экстренных служб, автоматической системой пожаротушения.
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