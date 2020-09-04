В Кузбасс по региональной госпрограмме обновления транспорта поступили десять новых автобусов

В регион по областной программе «Оптимизация развития транспорта и связи» поступило десять автобусов российского производства VOLGABUS 5285G2. Стоимость одной единицы техники составляет более 8,8 млн рублей.

Новые автобусы работают на дизельном топливе и соответствуют экологическому стандарту Евро-5. В каждом 45 посадочных мест, автобусы оснащены прибором контроля режима труда и отдыха водителя, спутниковой навигацией, устройством вызова экстренных служб «ЭРА-ГЛОНАСС», автоматической системой пожаротушения.

Транспорт предназначен для работы на междугородных маршрутах. Сразу четыре единицы техники поступят в ПАТП Прокопьевска, по два автобуса распределены в автотранспортные предприятия Междуреченска и Мысков, по одному – в Анжеро-Судженск и Мариинск.