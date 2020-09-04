Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Кузбасс по региональной госпрограмме обновления транспорта поступили десять новых автобусов

В регион по областной программе «Оптимизация развития транспорта и связи» поступило десять автобусов российского производства VOLGABUS 5285G2. Стоимость одной единицы техники составляет более 8,8 млн рублей. 

Новые автобусы работают на дизельном топливе и соответствуют экологическому стандарту Евро-5. В каждом 45 посадочных мест, автобусы оснащены прибором контроля режима труда и отдыха водителя, спутниковой навигацией, устройством вызова экстренных служб «ЭРА-ГЛОНАСС», автоматической системой пожаротушения.

Транспорт предназначен для работы на междугородных маршрутах. Сразу четыре единицы техники поступят в ПАТП Прокопьевска, по два автобуса распределены в автотранспортные предприятия Междуреченска и Мысков, по одному – в Анжеро-Судженск и Мариинск.

Общество
Топ
Анжеро-Судженск
Мариинск
Междуреченск
Мыски
Прокопьевск
kuzbassnews.ru
04/09/2020
Общество
Топ
Анжеро-Судженск
Мариинск
Междуреченск
Мыски
Прокопьевск
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

В Кемерове открыли новую детскую поликлинику впервые за 20 лет
Власти Кемерова открыли новую детскую поликлинику впервые за 20 лет. Об этом сообщил министр...
В Новокузнецке памятник Маяковскому покрывается ржавчиной
Сам памятник располагается на пересечении ул. Орджоникидзе и пр. Металлургов. Бронзовая скульптура...
В Новокузнецке нашли нарушения при реконструкции площади перед мэрией
Заказчиком работ выступает управление капитального строительства (УКС) мэрии, подрядчиком –...
За сутки в Кузбассе коронавирусом заболели 90 человек, умерли двое
Региональный оперштаб представил данные по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией COVID-19...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2020
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus