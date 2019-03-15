В Кузбасс поступили 12 машин для перевозки пациентов на процедуры гемодиализа

Парки медицинских организаций пополнили 12 машин для перевозки пациентов на процедуры гемодиализа. Комфортабельные 13-ти и 16-местные ГАЗели приобретены за счет средств областного бюджета. На эти цели направлено 21 млн 600 тыс. рублей. Машины для перевозки пациентов с хронической почечной недостаточностью на процедуры гемодиализа распределены в 10 медицинских организаций в соответствии с потребностью: в Анжеро-Судженск, Гурьевск, Киселевск, Междуреченск, Мыски, Юргу, Осинники, Таштагол, а также в Тисульский и Яшкинский районы.
15/03/2019
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