В Кузбасс поступили 12 машин для перевозки пациентов на процедуры гемодиализа

Кузбассовцев ждёт переменчивая погода Температура днём опустится ниже ноля до -3,-8°С, местами возможно повышение до +3°С. Ночью столбики...

Суд отправил в СИЗО руководителя ГИБДД Новокузнецкого района Руководитель отдела ГИБДД по Новокузнецкому району отправляется в следственный изолятор. До 22...

В Белове почти собрали первый 220-тонный самосвал «Либхерр» Новая технологичная машина на дизель-электрическом ходу приступит к работе уже через неделю....