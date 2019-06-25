В Кузбасс поступило 35 новых автобусов марки ПАЗ

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Автобусы переданы автотранспортным предприятиям.
ПАЗ 32054-60 — это усовершенствованная модель ПАЗа-3205. Автобусы малого класса утеплены, что обеспечит комфортные поездки для пассажиров при холодной погоде. Кроме того, транспорт имеет двухдверную комплектацию.
Автобусы выйдут на маршрутные сети Новокузнецка, Прокопьевска, Белово, Гурьевска, Ленинска-Кузнецкого, Березовского, Топков, Мариинска, Междуреченска, Мысков, Анжеро-Судженска, Таштагола, Тайги, Ижморского, Тяжинского, Крапивинского и Промышленновского районов.
Фото: пресс-служба АКО
25/06/2019
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