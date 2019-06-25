В Кузбасс поступило 35 новых автобусов марки ПАЗ

Новокузнецкий суд дал реальный срок вору школьных компьютеров В Новокузнецке вора школьных компьютеров приговорили к реальному лишению свободы. За кражу техники...

На разрезе «Кийзасский» продолжают перекачивать воду Напомним, в ночь с 5 на 6 июня оползень на разрезе Кийзасский снёс несколько опор ЛЭП, завалил лес...

Первенство по быстрым шахматам состоялось в Кузбассе С 22 по 23 июня в столице Кемеровской области в рамках XIX шахматного фестиваля "Кузбасс-2019...